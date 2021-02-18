السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب جنوب غرب إيران



الرياض 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

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