السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 8 وفيات و 1432إصابة جديدة بكورونا و 960 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

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23:03ت م

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