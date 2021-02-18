السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرأس اجتماع المجلس المحلي



حفر الباطن 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن اليوم، جلسته الثامنة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش المجلس حاجة محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها من الخدمات، وعدداً من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية المستقبلية بالمحافظة ومراكزها.

واعتمد المجلس في نهاية الاجتماع التوصيات اللازمة، تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة.

// انتهى //

22:55ت م

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