شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب الحوثي مستمر.. تدمير «مسيرة» أطلقتها المليشيا باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار التحالف، إلى أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.