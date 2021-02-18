بالفيديو.. الزائر الأبيض على مرتفعات تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بدأ قبل قليل تساقط خفيف للثلوج على مرتفعات علقان والظهر وجبل اللوز بتبوك، وسط حضور من هواة الطقس والمتنزهين وتواجد لرجال الأمن من كافة القطاعات والهلال الأحمر والصحة

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من الأربعاء حتى الخميس 6/ 7/ 1442هـ.

كما توقع الخبراء انخفاضًا في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالًا لتصبح باردة جدًّا.



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