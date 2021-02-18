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اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح كورونا

التقى بقادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالمملكة

متابعات الخليج 365 - واس

التقى نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي عبر الاتصال المرئي, قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالمملكة، لاستعراض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح (COVID-19) والمبادرات التي ستُنفذ, بحضور أعضاء الخلية من جميع الجهات المعنية بالوزارة.

اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح كورونا - متابعات الخليج 365

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية مضاعفة الجهود؛ لتحصين منسوبي وزارة الدفاع عن طريق مراكز التحصين التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المناطق العسكرية، والتأكيد على حثّ منسوبي الوزارة على تسجيل بياناتهم عن طريق وحداتهم في نظام تحصين بالوزارة، وأهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح كورونا - متابعات الخليج 365 اللواء البلوي يستعرض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح كورونا - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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