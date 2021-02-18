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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس، محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت، وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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