زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس، محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع في منطقة سيخت، وتسبب بانقطاع المياه والكهرباء وأضرار في بعض المنازل.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى.

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