محمد الفلاح - أمريكا تجدد دعمها للسعودية وتدين هجمات الحوثيين الإرهابية

الأربعاء 17 فبراير 2021

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الأربعاء، الهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدةً التزام واشنطن بدعم للرياض للدفاع نفسها.



وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية هي خرق للقانون الدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة.

وأضاف: "سنستمر في العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، كما أدان هجمات مليشيا الحوثي في اليمن ضد السعودية.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أوضح جون كيربي، أن الهدف الأساسي لوجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا حاليًا هو ضمان هزيمة تنظيم داعش نهائيًا.

وفيما يخص علاقة واشنطن مع حلف شمال الأطلسي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلاده ستعيد تفعيل التزاماتنا تجاه حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق الأربعاء، خاطب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن 29 من نظرائه الأوروبيين عبر تقنية الفيديو، إذ منعه الوباء من مغادرة واشنطن.

وأكدت أوساط وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن "الأمور سارت على ما يرام" وأضافوا "أوستن أكد النهج الجديد للعلاقات والتفاهم الجديد بين الحلفاء".

وكتب أوستن في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" قبيل الاجتماع "رسالتي لنظرائي ستكون واضحة: علينا التشاور واتخاذ القرارات معاً والتحرك معاً. أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة ستكون أقوى عندما تعمل ضمن فريق".