شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع نظيره البرازيلي القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك أمس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ترشح البرازيل للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.