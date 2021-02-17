"الطقس" يحلق بأسعار النفط لأكثر من 64 دولارا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع النفط أكثر من دولار للبرميل، حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات بكبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام.

ومن المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتاد عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

أكثر من 64 دولار

وحسب رويترز، وصعد خام برنت 99 سنتا بما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 64.34 دولار للبرميل.

في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة ليغلق على 61.14 دولار للبرميل.

أسباب القفزة



ويستمد النفط دعما من قيود معروض أوبك+ وتخفيضات إضافية من السعودية، وآمال انتعاش الطلب بفضل لقاحات كوفيد-19.

وتلقت الأسعار دفعة إضافية من طقس بارد غير مسبوق في تكساس، التي تضخ جانبا كبيرا من إنتاج الخام الأمريكي وتعد جزءا من مركز صناعة التكرير الرئيسي بالولايات المتحدة.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، "هذه نقلة جديدة.. خام غرب تكساس الوسيط سيصل على الأرجح إلى قرابة 65.65 دولار، ومعدل استغلال طاقة المصافي سينخفض على الأرجح إلى حوالي 76%".

الطقس المتجمد

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد قد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.

وتوقع محللون لدى "إيه.إن.زد وسيتي جروب" تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مليوني برميل يوميا على الأقل.

كما توقع سيتي خسارة تراكمية للإنتاج بنحو 16 مليون برميل حتى أوائل مارس/آذار المقبل.

وقال محللون إن قوة السعر لفتت المزيد من الانتباه إلى أوبك+، التي تجتمع لتحديد السياسة في الرابع من مارس/آذار المقبل.

توقعات تخفيضات أوبك+

وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاستراتيجية لدى "ديلي إف.إكس" في سنغافورة "التأثير على أسعار النفط الخام سيعتمد كثيرا على مدى استمرار أزمة الطاقة، لكن الأسعار ستعود على الأرجح في نهاية المطاف إلى الأساسيات مع تركيز على الطلب العالمي على الطاقة، وأوبك+".

وقالت مصادر في "أوبك+"، لرويترز إن منتجي النفط في المجموعة سوف يخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل/نيسان المقبل نظرا لتعافي الأسعار.

ومن المقرر صدور بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي، الأربعاء، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، متأخرة بسبب عطلة في البلاد يوم الاثنين.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير/شباط الجاري.