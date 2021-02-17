بالفيديو.. مواطن يوضح كيف أنقذ طليقته من عملية ابتزاز مدبرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف مواطن، تفاصيل إنقاذه لطليقته من عملية ابتزاز مدبرة تعرضت لها في محكمة الأحوال الشخصية على يد أحد الأشخاص يستعين بوافدة تقوم باصطياد المواطنات من المحاكم.

وافدة تدعي أنها محامية:

وأضاف متابعات الخليج 365 خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” أن الوافدة اعترضت طليقته في محكمة الأحوال الشخصية، وادعت في البداية أنها محامية ثم عرفتها بالشخص المبتز وأبلغتها أنه محامٍ، وطلبت منها أن تكتب معه العقود، لافتًا إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن الجاني لم يكن محاميًا، ولكنه كان منتحلًا صفة محامٍ.

وأوضح متابعات الخليج 365: “بعد ذلك كتبوا معها عقود بـ60 ألف ريال، وبعد أن تسببوا في الطلاق انفردا بها، حيث كان الموضوع مبرمجًا أو مخططًا له سابقًا، ثم رفعوا عليها قضية بـ100 ألف ريال وأخرى بمليون ريال، ثم أخذوا منها 80 ألف ريال كاش، وعملوا لها سند لأمر مزور بـ80 ألف ريال، وأخذوا عليها حكمًا بـ20 ألف ريال حتى وصل إجمالي المبالغ التي طالبوها بها إلى مليون و280 ألف ريال”.

الانفصال والحضانة بالتراضي:

وقال متابعات الخليج 365: إنه تفاجأ بهذه الأمور؛ لأن الانفصال والحضانة تمت بالتراضي بينهما، ثم علم بعد ذلك أنها تمر بحالة نفسية وشغلت عن أبنائها بمراجعة المحاكم والدوائر المختصة قائلًا: “أكيد الواحد ما هيتجرد من إنسانيته في طليقته؛ وذلك إنفاذًا لأمر الله سبحانه: {ولا تنسوا الفضل بينكم}.

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