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شكرا لقرائتكم أمير عسير يتفقد مركز لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18
أمير عسير يتفقد مركز لقاحات كورونا
استعدادًا لبدء الجرعات قريبًا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
تفقد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في أبها ومحافظتي بيشة ومحايل عسير، وقريبًا بمحافظتي خميس مشيط والنماص، استعدادًا لبدء جرعات التطعيم في عسير.
وأكد أمير عسير على تقديم خدمات صحية متميزة تحقق الرضا بإذن الله.
ومن المتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم العمل بحملة تطعيمات الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بمنطقة عسير.
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