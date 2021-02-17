أمير عسير يتفقد مركز لقاحات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تفقد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مركز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في أبها ومحافظتي بيشة ومحايل عسير، وقريبًا بمحافظتي خميس مشيط والنماص، استعدادًا لبدء جرعات التطعيم في عسير.

وأكد أمير عسير على تقديم خدمات صحية متميزة تحقق الرضا بإذن الله.

ومن المتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم العمل بحملة تطعيمات الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بمنطقة عسير.



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