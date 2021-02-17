الخثلان يكشف عن الأخطاء الشائعة في الوضوء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعد الخثلان، الأخطاء الشائعة في الوضوء.

وقال الشيخ سعد الخثلان: “عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين، ويترك غسل الكفين، وهذا الوضوء غير صحيح، ولا تصح معه الصلاة؛ لكونه قد ترك قدرًا كبيرًا من أعضاء الوضوء، وهما الكفان، بدون غسل”.

وتابع: “وغسله لهما في أول الوضوء (قبل المضمضة) لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء”.

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