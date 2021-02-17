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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18
وتابع: “وغسله لهما في أول الوضوء (قبل المضمضة) لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء”.
الخثلان يكشف عن الأخطاء الشائعة في الوضوء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعد الخثلان، الأخطاء الشائعة في الوضوء.
وقال الشيخ سعد الخثلان: “عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين، ويترك غسل الكفين، وهذا الوضوء غير صحيح، ولا تصح معه الصلاة؛ لكونه قد ترك قدرًا كبيرًا من أعضاء الوضوء، وهما الكفان، بدون غسل”.
وتابع: “وغسله لهما في أول الوضوء (قبل المضمضة) لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء”.
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