فيديو وصور .. ما قصة فندق وكازينو ترامب بلازا بعد هدمه؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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تم تفجير فندق وكازينو ترامب بلازا في أتلانتيك سيتي، نيوجيرسي- بعد سبع سنوات من إغلاقه للعمل عام 2014، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

هدم فندق وكازينو ترامب بلازا:

وتم تدمير المبنى المكون من 34 طابقًا، والذي افتتح في عام 1984 وأصبح موقعًا سياحيًّا شهيرًا على أتلانتيك سيتي بوردووك، في الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء، حيث استخدم عمال الهدم 3000 عصا من الديناميت لهدم المبنى.

وصرح مارتي سمول، عمدة أتلانتيك سيتي، قائلًا: “هذه هي النهاية المناسبة لعصر ترامب”، مدعيًا أن الرئيس السابق كان أنانيًّا، فيما هتفت الحشود التي تجمعت على الشاطئ القريب لمشاهدة الانفجار عندما سقط المبنى وانتشر عمود من الدخان عبر الممر.

كما قدم فندق قيصر أتلانتيك سيتي القريب من موقع الهدم خصمًا على “الإقامة والإطلالة” لمن يرغبون في الإقامة ومشاهدة التفجير، وجاء العرض الخاص مع زجاجة مجانية من الشمبانيا، في الوقت الذي استغرق المبنى 20 ثانية فقط للسقوط.

فندق عملاق:

اجتذب فندق وكازينو ترامب بلازا في يوم من الأيام المشاهير من الفئة الأولى، وكان المكان المفضل لدى ترامب ، ومع ذلك، قطع ترامب علاقته مع المكان في عام 2009، عندما اشتراه الملياردير كارل إيتشان، فيما قال بيرني ديلون، مدير الأحداث في الكازينو من عام 1984 إلى عام 1991، لوكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء: “الطريقة التي وضعنا بها ترامب بلازا ومدينة أتلانتيك سيتي على خريطة العالم كله كانت رائعة حقًّا، وكان يأتي له مشاهير من كل مكان.

وكانت هناك خطط لتنظيم مزادات من أجل الحق في ضغط الزر لهدم المنزل الرمزي، وتحويل ما سيجمع من الأموال إلى مشروع خيري، لكن صاحب المبنى وحليف ترامب، كارل أيكن رفض هذه الاقتراحات لدواعٍ أمنية.



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