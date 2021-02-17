شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية»: السعودية قدمت الغذاء والدواء للمحتاجين دون تمييز عرق أو دين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم منقطع النظير لكافة أعمال وبرامج والوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

وقال في مداخلة تلفزيونية على القناة السعودية الأولى: إن الوزارة تتشرف بتنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لتوزيعها على المسلمين في الخارج خلال شهر رمضان المبارك وفق ترتيبات واستراتيجيات لتشمل الهدية مختلف أنحاء العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة.

وأكد آل الشيخ أن البرنامج يجسد الرعاية الأبوية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز لإخوانه المسلمين بالعالم في شهر رمضان، وتنفيذه هذا العام في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا يؤكد اهتمام القيادة بكل ما يلامس حاجات المسلمين حول العالم.

وأضاف: إن العالم يواجه جائحة دفعت الجميع للانغلاق والبعض تخلى عن واجباته تجاه شعبه والآخرين، لكن بلادنا بفضل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قدمت للمحتاجين الدواء والغذاء في جميع أنحاء العالم، حيث تكفلت المملكة بتوفير اللقاح للدول المعوزة دون تمييز عرق أو دين، بالتنسيق مع دول مجموعة العشرين ومنظمة الصحة العالمية، كما دعمت الدول التي تضررت من الكوارث الطبيعية، حتى من اختلفت معهم.