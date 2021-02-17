شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تكشف سر تراجع قضايا نشر الإشاعات حول كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة، سبب تراجع قضايا نشر الإشاعات حول جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للنيابة، الدكتور ماجد الديسماني، خلال لقائه بقناة العربية، إن الإشاعات التي تمت مباشرتها تمثلت في التشكيك حول الأمن الغذائي، وبث معلومات كاذبة عن الوضع الصحي والتحريض على مخالفة التدابير الصحية.

وأبان أن عقوبة التشكيك في الأمن الغذائي تصل الى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين.