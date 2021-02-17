شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 30 بدلة عسكرية و800 قطعة من الأنواط والشعارات المخالفة بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض من ضبط 30 بدلة عسكرية و800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة في الخرج.

كما تم ضبط مكينة تطريز الشعارات والأنواط، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.