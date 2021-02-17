شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أستاذ مناعة: تحسن الطقس سيكون مفيدا للحد من ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال أستاذ المناعة والحساسية والربو طلال نصولي، إن تحسن الطقس خلال الأسابيع المقبلة سيكون مفيدا للحد من انتشار ‎كورونا.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية للحديث عن كورونا والحد منها، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 349 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 364,646 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6445 حالة وفاة.