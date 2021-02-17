شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل إغلاق أحد الأسواق الكبرى في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، أحد أشهر الأسواق الكبرى في الرياض، لعد التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتضمنت المخالفة " عدم ارتداء الكمام وقياس درجة الحرارة للزائرين، وعدم التأكد من تحميل تطبيق توكلنا قبل دخول المتسوقين، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف حالة كورونا قبل يومين مما أدى إلى إغلاقه، وفقًا لقناة " العربية "

ويذكر أن أمانة الرياض تمكنت من رصد 1520 مخالفة للاحترازات في المنشأت التجارية.