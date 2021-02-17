شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الموارد البشرية" للموظفين بخصوص التأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام "التأمينات الاجتماعية" يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.

وأشارت " الموارد البشرية "، إلى أن تنظيم العمل المرن يُلزِم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينًا لهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة.

وأردفت: يبدأ احتساب الموظف في نظام " التأمينات الاجتماعية " بعد إكمال 168 ساعة عمل مرن عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

وتابعت أنه يتم تسجيل الموظف بأسلوب العمل المرن آليًّا في نظام "التأمينات الاجتماعية"، وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن (MRN.SA).