شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يكشف عن الأخطاء الشائعة في الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، عن الأخطاء الشائعة في الوضوء.

وحول الأخطاء الشائعة عند بعض العامة في الوضوء، قال سعد الخثلان:" عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين، ويترك غسل الكفين، وهذا الوضوء غير صحيح، ولا تصح معه الصلاة لكونه قد ترك قدرا كبيرا من أعضاء الوضوء " وهما الكفان ".

وتابع:" بدون غسل، وغسله لهما في أول الوضوء " قبل المضمضة " لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء ".