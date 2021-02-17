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الخثلان يكشف عن الأخطاء الشائعة في الوضوء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، عن الأخطاء الشائعة في الوضوء.

وحول الأخطاء الشائعة عند بعض العامة في الوضوء، قال سعد الخثلان:" عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين، ويترك غسل الكفين، وهذا الوضوء غير صحيح، ولا تصح معه الصلاة لكونه قد ترك قدرا كبيرا من أعضاء الوضوء " وهما الكفان ". 

وتابع:" بدون غسل، وغسله لهما في أول الوضوء " قبل المضمضة " لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه؛ لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء ".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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