شكرا لمتابعة خبر عن استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم وفلترة ماء زمزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الخاصة بمعدات وأجهزة محطات ماء زمزم بصفة دورية، وذلك لضمان جودتها قبل تقديمها إلى ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج.

وحول كيفية استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم والفلترة، ذكر مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية بشؤون الحرمين المهندس مشعل المطرفي، إنها طاقة ضوئية تنتج من مصابيح زئبقية منخفضة الضغط، محمية بأنواع خاصة من الزجاج، تسمح للضوء بالمرور على البكتريا والفيروسات وغيرها من الأحياء الدقيقة، واختراق الغلاف الخارجي وتدمير الحمض النووي[D. N. A].

ولفت: يتم دخول المياه إلى أنبوبة أسطوانية توجد بداخلها المصابيح المولدة للأشعة فوق البنفسجية، ويعتمد عدد اللمبات الموجودة داخل الأسطوانة على حجم الأسطوانة وكمية المياه المراد تعقيمها، كما يتم ضبط سرعة دخول المياه بحيث تكون بسرعة كافية لقتل أي بكتيريا أو فيروسات.