شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصد مقطع فيديو ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي، مما أثار المشهد الجميل إعجاب المواطنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.