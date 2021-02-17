شكرا لمتابعة خبر عن "سار" تفاجئ الجميع بعد إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من أبريل المقبل، على أن تحل شركة الخطوط الحديدية " سار " محلها في أي عقود أو التزامات تعاقدية تتعلق بها.

ومن جانبها، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار"، دمج جميع شبكات الخطوط الحديدية بين مدن المملكة تحت مظلتها، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات موثوقة وآمنة في الشبكات الثلاث، والتي تربط بين مدن المملكة بأطوال تزيد على 5500 كلم.

ولفتت إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على ضمان التكامل السلس والحفاظ على استمرارية الأعمال وتطويرها لخدمات الركاب والشحن المشتركة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أن جداول القطارات والعمليات ستبقى من دون تغيير خلال المستقبل القريب.