«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية الخميس، والتي يصحبها رياح سطحية نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، تتأثر الخميس، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة، على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى 3 أمتار، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساء شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس، بالدرجة المئوية: