«التعليم»: «توكلنا» و«تباعد» يحميان من عدوى الإصابة بكورونا

جدَّدت وزارة التعليم التذكير بأهمية تطبيقي «توكلنا وتباعد»؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ تحميل تطبيقي «توكلنا وتباعد» يسهم في حماية أنفسنا والمحيطين بنا من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الجهات الحكومية أكدت ضرورة اعتماد استخدام تطبيق «توكلنا»، كإجراء احترازي إلزامي لدخول جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية ولدخول المباني الحكومية؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد.

ويعتمد تطبيق «تباعد» على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يومًا فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس، ويتميز التطبيق بالسرية وحماية خصوصية بيانات المستخدم.

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