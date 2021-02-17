الإطاحة بقائد مركبة في الجوف نشر مقاطع لمخالفة ارتكبها عبر وسائل التواصل

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع مخالفته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وضبط مرور منطقة الجوف قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبة مظللة ودون لوحات، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

وكانت الإدارة العامة للمرور حددت الأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات، وكذلك الممنوعة نهائيًّا من وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن تظليل المركبات يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكسًا للصورة «على هيئة مرآة» ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها ما يحد من درجة الشفافية.

وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

ووفق نظام المرور، «لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويُستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية».

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