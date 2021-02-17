الجهني: رياح باردة ونشطة على المنطقة الغربية خلال الـ48 ساعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، هبوب رياح نشطة خلال يومين.

وقال «الجهني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إن رياحًا نشطة وباردة ستهب على المنطقة الغربية خلال الـ48 ساعة المقبلة بمشيئة الله».

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع بتقريره لطقس الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.

كما توقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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