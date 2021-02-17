اخبار السعوديه

«الصحة» تكشف سبب إيجابية فحص كورونا بعد التعافي

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - ردًا على تساؤل لأحد المواطنين..

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسباب استمرار نتائج فحص «بي سي آر» إيجابية، بعد التعافي من فيروس .

وقالت وزارة الصحة: إن نتائج اختبار فحص «بي سي آر» قد تستمر إيجابية لبعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب؛ بسبب بقايا فيروس كورونا غير نشطة، غير القابلة للتكاثر وغير المعدية.
 
جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه: «بعد 22 يوم من المسحة الأولى إلى الآن ظلت النتيجة إيجابية فهل أستمر بالعزل؟». 

اقرأ أيضًا: 

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا