«الصحة» تكشف سبب إيجابية فحص كورونا بعد التعافي

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسباب استمرار نتائج فحص «بي سي آر» إيجابية، بعد التعافي من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة: إن نتائج اختبار فحص «بي سي آر» قد تستمر إيجابية لبعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب؛ بسبب بقايا فيروس كورونا غير نشطة، غير القابلة للتكاثر وغير المعدية.



جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه: «بعد 22 يوم من المسحة الأولى إلى الآن ظلت النتيجة إيجابية فهل أستمر بالعزل؟».

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا