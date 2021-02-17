1.3 مليون مسافر عبر موانئ المملكة

بلغ عدد المسافرين عبر مواني المملكة (قادمين ومغادرين) 1.3 مليون مسافر في 2019، مسجلا ارتفاعا 8.93% مقارنة بـ2018، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين 731.619 والمغادرين 635.456.

أعداد الحاويات

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للمواني أن تحميل البضائع في جميع المواني بـ2019 بلغ 156 مليون طن، والتفريغ 106 ملايين طن وزني. كما سجلت المواني تحميل وتفريغ نحو 12.731 ألف سفينة، ومرور نحو 6.9 ملايين حاوية، بارتفاع 8.02% عن 2018.

وحققت المواني التي تشرف عليها الهيئة، خلال ديسمبر 2020، ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بزيادة بلغت 6%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من 2019، بواقع 631 ألف حاوية، بينما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، قادمة عبر 1.032 سفينة.

خطط تشغيلية

تحرص الهيئة العامة للمواني على تقديم كل خدماتها بشكل متميز وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يكون أداء المواني السعودية الـ9 منظما. وتتولى الهيئة مراجعة التقارير الشهرية والربع سنوية عن حركة المناولة في المواني، ودراسة معدلات الشحن والتفريغ، وتعمل على رفع الطاقة الاستيعابية بالمواني السعودية، بما في ذلك محطات الركاب، عبر تطويرها وزيادة فاعليتها وفق خطط تشغيلية متكاملة؛ لاستقبال الركاب وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج كل عام، بما يسهم في رفع كفاءة أدائها.