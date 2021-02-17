وتسعى الهيئة، من خلال المشروع الجديد، إلى الإسهام في تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الاختصاص. يتكون المشروع من جسرين علوين بطول 1.2 كيلو متر، ومخرجين لمحاور الالتفاف الجانبية، بالإضافة إلى تركيب الجدران الاستنادية على جانبي الطريق، وأعمال حمايته من الصخور على المرتفعات المطلة على جانبيه، وتهيئة الطبقة الأسفلتية على كامل نطاق المشروع بما يتناسب مع المتطلبات الهندسية للطريق، إلى جانب تركيب 42 عامودا تسهم في توزيع الإضاءة على امتداد المسار، وتعزيز الجوانب الجمالية للمشروع من خلال 140 كشافا ضوئيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين طريق الإمام مسلم في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.