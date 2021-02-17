تدشين طريق الإمام مسلم في المدينة

دشنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة، صباح اليوم، الحركة المرورية على جسر تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز غرب المدينة المنورة، الذي أنشئ بهدف تعزيز الانسيابية المرورية، وتسهيل تنقلات السكان عبر محور طريق الإمام مسلم بعد افتتاحه جزئيا، ليكون شريانا حيويا مهما يربط الأحياء السكنية في تلك المنطقة مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني).

وتسعى الهيئة، من خلال المشروع الجديد، إلى الإسهام في تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الاختصاص. يتكون المشروع من جسرين علوين بطول 1.2 كيلو متر، ومخرجين لمحاور الالتفاف الجانبية، بالإضافة إلى تركيب الجدران الاستنادية على جانبي الطريق، وأعمال حمايته من الصخور على المرتفعات المطلة على جانبيه، وتهيئة الطبقة الأسفلتية على كامل نطاق المشروع بما يتناسب مع المتطلبات الهندسية للطريق، إلى جانب تركيب 42 عامودا تسهم في توزيع الإضاءة على امتداد المسار، وتعزيز الجوانب الجمالية للمشروع من خلال 140 كشافا ضوئيا.