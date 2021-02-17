هيئة المحامين تحيل 105 شكاوى وبلاغات للجهات المختصة

كشفت تقارير للهيئة السعودية للمحامين، عن إحالتها 105 من الشكاوي والبلاغات الواردة إليها خلال العام الماضي 2020 إلى الجهات المختصة منها 78 شكوى و27 بلاغًا.

وأظهرت تقارير الهيئة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغت نحو 439 شكوى مسجلة ارتفاعًا بنسبة 38٪ عن عام 2019 والذي بلغت فيه 318 شكوى، منها 33 شكوى تحت الدراسة وبلغت التسويات 22 والشكاوي المحالة لجهة الاختصاص 78 و210 قيد الإجراء وحفظت 80 شكوى و 16 شكوى عدم الاختصاص، وجاءت الشكاوي موزعة خلال العام الماضي على الربع الاول 89 شكوى و 47 في الربع الثاني و الربع الثالث 113 و190 شكوى في الربع الرابع.

وبحسب التقارير استقبلت الهيئة 97 بلاغًا في نفس الفترة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 246% مقارنة بعام 2019 والذي بلغت فيه 28 بلاغًا، منها 56 بلاغًا قيد الإجراء والمحالة 27 بلاغًا و14 بلاغ حفظ، واستقبلت الهيئة 24 بلاغًا خلال الربع الثاني و38 في الربع الثالث و35 في الربع الرابع فيما لم تستقبل في الربع الأول أي بلاغ.

وأوضحت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها وتتولى الهيئة استقبال المنازعات بين المحامين والمتدربين أو عملائهم لتسويتها، وعند تعذر التسوية يبلغ الشاكي بمتابعة شكواه أمام لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل أو أمام المحكمة المختصة.

الشكاوي الواردة في 2020

439 شكوى

318 في 2019

89 الربع الأول

47 الربع الثاني

113 الربع الثالث

190 الربع الرابع

33 تحت الدراسة

22 التسويات

78 الإحالة لجهة الاختصاص

80 الحفظ

210 قيد الإجراء

16 عدم الاختصاص

البلاغات الواردة

97 بلاغًا في 2020

28 بلاغًا في 2019

0 الربع الأول

24 الربع الثاني

38 الربع الثالث

35 الربع الرابع

56 قيد الإجراء

27 المحالة

14 الحفظ