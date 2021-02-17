هيئة المحامين تحيل 105 شكاوى وبلاغات للجهات المختصة

وأظهرت تقارير الهيئة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغت نحو 439 شكوى مسجلة ارتفاعًا بنسبة 38٪ عن عام 2019 والذي بلغت فيه 318 شكوى، منها 33 شكوى تحت الدراسة وبلغت التسويات 22 والشكاوي المحالة لجهة الاختصاص 78 و210 قيد الإجراء وحفظت 80 شكوى و 16 شكوى عدم الاختصاص، وجاءت الشكاوي موزعة خلال العام الماضي على الربع الاول 89 شكوى و 47 في الربع الثاني و الربع الثالث 113 و190 شكوى في الربع الرابع.
وبحسب التقارير استقبلت الهيئة 97 بلاغًا في نفس الفترة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 246% مقارنة بعام 2019 والذي بلغت فيه 28 بلاغًا، منها 56 بلاغًا قيد الإجراء والمحالة 27 بلاغًا و14 بلاغ حفظ، واستقبلت الهيئة 24 بلاغًا خلال الربع الثاني و38 في الربع الثالث و35 في الربع الرابع فيما لم تستقبل في الربع الأول أي بلاغ.
وأوضحت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها وتتولى الهيئة استقبال المنازعات بين المحامين والمتدربين أو عملائهم لتسويتها، وعند تعذر التسوية يبلغ الشاكي بمتابعة شكواه أمام لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل أو أمام المحكمة المختصة.
الشكاوي الواردة في 2020
439 شكوى
318 في 2019
89 الربع الأول
47 الربع الثاني
113 الربع الثالث
190 الربع الرابع
33 تحت الدراسة
22 التسويات
78 الإحالة لجهة الاختصاص
80 الحفظ
210 قيد الإجراء
16 عدم الاختصاص
البلاغات الواردة
97 بلاغًا في 2020
28 بلاغًا في 2019
0 الربع الأول
24 الربع الثاني
38 الربع الثالث
35 الربع الرابع
56 قيد الإجراء
27 المحالة
14 الحفظ
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