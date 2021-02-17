كاميرات لمراقبة المانجروف

وذكرت بلدية محافظة القطيف أنه بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية بلدية محافظة القطيف تم البدء في تركيب كاميرات لمراقبة أشجار المانجروف في جزيرة تاروت لتعزيز رؤية وإستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية في المحافظة على أشجار المانجروف والتنمية البيئية.
وتأتي خطوة البلدية بتركيب الكاميرات كاستكمال لعدد من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية الصيادين بإزالة التعديات عن الغابة وتنظيفها من الأنقاض، وفتح مسارات المياه الطبيعية في الغابة لتعود المياه لتصل لكل أجزاء الغابة.
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