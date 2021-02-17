تنمية مهارات البحث العلمي بجامعة شقراء

وأقيمت الورشة عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، وتحدث خلالها 8 متحدثين، كما بلغ عدد المستفيدين 139 شخصا، وتخللتها 8 عروض تقديمية حول محاور الورشة، علاوة على 4 فيديوهات تعليمية. وفي ختام ورشة العمل، تم عقد محاضرة للدكتور محمد أرشد، عن معايير وقواعد اختيار المجلات المناسبة لنشر الأبحاث.
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