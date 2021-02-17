تنمية مهارات البحث العلمي بجامعة شقراء

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الطب بالدوادمي، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 3-4/7/1442هـ، ورشة عمل بعنوان «طرق ومناهج البحث العلمي»، والتي هدفت إلى صقل وتنمية مهارات البحث العلمي لطلاب كليات الطب بالجامعة، ووضع الأسس وبناء اللبنات في مسيرة الطلاب البحثية، جنبا إلى جنب مع مسيرتهم الأكاديمية، كما هدفت لتأهيلهم للمشاركة في ملتقى أبحاث طلاب الطب الثاني، والذي ستنظمه الكلية في نهاية العام الدراسي.

وأقيمت الورشة عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، وتحدث خلالها 8 متحدثين، كما بلغ عدد المستفيدين 139 شخصا، وتخللتها 8 عروض تقديمية حول محاور الورشة، علاوة على 4 فيديوهات تعليمية. وفي ختام ورشة العمل، تم عقد محاضرة للدكتور محمد أرشد، عن معايير وقواعد اختيار المجلات المناسبة لنشر الأبحاث.