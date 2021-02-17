إزالة عقوم وردم مستنقعات جنوب جدة

وجّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجهات الأمنية والمختصة بإزالة عقوم ترابية لمخالفين، وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع جنوب جدة.



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