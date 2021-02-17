السعودية اليوم / قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع يلتقي قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالمملكة



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

التقى نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة

وجرى خلال اللقاء بحث أهمية مضاعفة الجهود؛ لتحصين منسوبي وزارة الدفاع عن طريق مراكز التحصين التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المناطق العسكرية، والتأكيد على حثّ منسوبي الوزارة على تسجيل بياناتهم عن طريق وحداتهم في نظام تحصين بالوزارة، وأهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

// انتهى //

22:11ت م

0264



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسالتقى نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي عبر الاتصال المرئي, قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالمملكة، لاستعراض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح (COVID-19) والمبادرات التي ستُنفذ, بحضور أعضاء الخلية من جميع الجهات المعنية بالوزارة.وجرى خلال اللقاء بحث أهمية مضاعفة الجهود؛ لتحصين منسوبي وزارة الدفاع عن طريق مراكز التحصين التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المناطق العسكرية، والتأكيد على حثّ منسوبي الوزارة على تسجيل بياناتهم عن طريق وحداتهم في نظام تحصين بالوزارة، وأهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.// انتهى //22:11ت م0264

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