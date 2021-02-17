السعودية اليوم/ محافظ القطيف المكلّف يرأس اجتماع المجلس المحلي



القطيف 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف اليوم، جلسته الأولى لدور الانعقاد الخامس للسنة العشرين، برئاسة محافظ القطيف المكلّف رئيس المجلس المحلي فلاح بن سلمان الخالدي، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية المعتمدة.

وأكد المجلس أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها تطوير الأحياء القديمة بمدن وبلدات المحافظة وفق تخطيط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتواكب مع رؤية المملكة 2030، فيما عُرض أبرز توصيات المجلس المحلي السابق التي لم تنفذ حتى الآن، ومنها ما يتعلق بالمشاريع البلدية و الصحية، والتعليمية، ومشروعات خدمات المياه.

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21:51ت م

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