السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب قرب كينشاسا إلى 16 جثة



كينشاسا 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

انتشل رجال الإنقاذ 16 جثةً من مركب مكتظ غرق في نهر الكونغو نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت مصادر في بحرية الكونغو الديمقراطية والصليب الأحمر اليوم أنه لا تزال هناك جثث عالقة في الداخل، مبينةً مواصلة عملية انتشال الجثث غداً.

وغرق المركب الأحد الماضي بعد انطلاقه من مالوكو قرب كينشاسا متوجهاً إلى مبانداكا عاصمة مقاطعة إكواتور التي تبعد 700 كيلومتر عن كينشاسا.

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21:50ت م

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