السعودية | اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

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افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء الشدي – في كلمته بمناسبة الافتتاح – إن “الإدارة العامة للمجاهدين شهدت نقلة وتطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله – ، منوها بما تزخر به الإدارة العامة للمجاهدين من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة، قادرة – بإذن الله – على تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بها على أكمل وجه، وذلك للإسهام مع القطاعات الأمنية الأخرى في المحافظة على مقدرات ومنجزات بلادنا الغالية.