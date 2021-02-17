السعودية | اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:40 مساءً, 17 فبراير 2021 م
المناطق - واس
افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية.
وأوضح اللواء الشدي – في كلمته بمناسبة الافتتاح – إن “الإدارة العامة للمجاهدين شهدت نقلة وتطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله – ، منوها بما تزخر به الإدارة العامة للمجاهدين من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة، قادرة – بإذن الله – على تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بها على أكمل وجه، وذلك للإسهام مع القطاعات الأمنية الأخرى في المحافظة على مقدرات ومنجزات بلادنا الغالية.