شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: استهداف الحوثي للمملكة عمل إرهابي جبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، أن رفض المليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام، واستمرار استهدافها للمملكة لمساندتها الشعب اليمني عمل إرهابي جبان.

وقال عبر "تويتر": "رفض المليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام، واستمرار استهدافها للمملكة لمساندتها الشعب اليمني، وهجومها على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من ٢ مليون يمني أغلبهم نازحين من شمال اليمن عمل إرهابي جبان، ويفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام".