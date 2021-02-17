تصفية مستحقات عمالة متوفين بأكثر من 22 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الحالي، من تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ 22 مليون و44 ألف ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الذي أشار إلى أن إدارة العلاقات العمالية أصدرت خلال الفترة نفسها 2640 رخصة خروج نهائي، بمبلغ تجاوز 26 مليونًا، وتعاملت مع 432 بلاغ تغيب بعد التحقق من صحتها.

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