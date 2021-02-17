ضبط قائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر بـ الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة في “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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