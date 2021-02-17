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شكرا لقرائتكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا
مناقشة خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:
– لقاحات كورونا
– الالتزام بالإجراءات الاحترازية
– خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية
– الإجابة على أبرز الاستفسارات
– الإحصائيات والخدمات الصحية
– الأوضاع العالمية
كما يتحدث خلال المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر:
– الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق
– التذكير بالبروتوكولات الصحية
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