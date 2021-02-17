كما يتحدث خلال المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر:

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

شكرا لقرائتكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية