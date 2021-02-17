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الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا

مناقشة خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية
الالتزام بالإجراءات الاحترازية والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:

– لقاحات كورونا

– الالتزام بالإجراءات الاحترازية

– خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية

– الإجابة على أبرز الاستفسارات

– الإحصائيات والخدمات الصحية

– الأوضاع العالمية

كما يتحدث خلال المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر:

– الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق

– التذكير بالبروتوكولات الصحية

 

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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