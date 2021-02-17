الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

الأرصاد تتوقع هطول أمطار وغبارًا على 8 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق غدًا الخميس بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.

رياح نشطة وغبار:

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل شرورة 31 كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل تبوك وطريف 1 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

شارك الخبر