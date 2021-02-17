ضبط قائدة مركبة يقود بسرعة جنونية بدون لوحات بالجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة في الجوف، وثق مخالفته في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور، في تغريد عبر “تويتر”، أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة مظللة بسرعة عالية ودون لوحات.

وأشار المرور إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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