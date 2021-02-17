تدشين الحركة المرورية على جسر تقاطع الإمام مسلم بالمدينة

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وتسعى الهيئة من خلال المشروع الجديد إلى المساهمة في تحديث شبكة الطرق العامة في المدينة المنورة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الاختصاص.ويتكون المشروع من جسرين علوين بطول 1.2 كلم، ومخرجين لمحاور الالتفاف الجانبية، بالإضافة إلى تركيب الجدران الاستنادية على جانبي الطريق وأعمال حماية الطريق من الصخور على المرتفعات المطلة على جانبي الطريق، و تهيئة الطبقة الإسفلتية على كامل نطاق المشروع بما يتناسب مع المتطلبات الهندسية للطريق، إلى جانب تركيب 42 عامودا تسهم في توزيع الإضاءة على امتداد المسار، وتعزيز الجوانب الجمالية للمشروع من خلال 140 كشافا ضوئيا .
يذكر أن المشروع يأتي استكمالا لامتداد طريق الإمام مسلم الذي تحررت الحركة المرورية فيه خلال الفترة الماضية، من خلال 6 مسارات رئيسة في كلا الاتجاهين بعرض 46 م، طبقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تلبي تطلعات المستفيدين، وترفع الكفاءة التشغيلية في المحور الجديد بما يعزز الانسيابية المرورية في المناطق المستهدفة بمنظومة تطوير شبكة الطرق العامة.
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