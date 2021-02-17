حالة مطرية تنتظر منطقة مكة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهاب مركز الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرا لتعرض منطقة مكة المكرمة لحالة مطرية أمس واليوم بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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