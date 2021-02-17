شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يطلع على خطة جامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة أم القرى المعين حديثا، الدكتور معدي القحطاني.

وهنأ نائب أمير المنطقة رئيس الجامعة بمناسبة تعيينه، -سائلا الله له التوفيق- في المهام الموكلة إليه.

وقدم القحطاني، شرحا موجزا عن خطة الجامعة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مبينا أنه سيجري التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي، التي ينتج عنها براءات اختراع، يتم تحويلها إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.

من جانب آخر استقبل الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، والوفد المرافق له.

واطلع على أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا، الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم حول إيجاز لقاح كورونا والموافقة عليه.