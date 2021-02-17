الفيصل يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

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واستمع الفيصل إلى شرح عن المسابقة التي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها نحو 260 ألف مشاركة في مجالات: التعليم والإعلام والتثقيف والتدريب، فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملا.من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والوفد المرافق له.
واطلع على أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا، الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم في إيجاز لقاح كورونا والموافقة عليه.
أهداف المسابقة:
- تعزيز أهمية التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته
- إثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة
- نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد
- إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد
- تحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية
- ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم
- تعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد
- استثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة
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