الفيصل يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد)، التي شارك فيها طلاب وطالبات ومنسوبو التعليم والأسر وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الالكتروني والتقني، وتسلم التكريم مديرو التعليم في مكة المكرمة وجدة والطائف.

واستمع الفيصل إلى شرح عن المسابقة التي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها نحو 260 ألف مشاركة في مجالات: التعليم والإعلام والتثقيف والتدريب، فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملا.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والوفد المرافق له.

واطلع على أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا، الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم في إيجاز لقاح كورونا والموافقة عليه.

أهداف المسابقة: