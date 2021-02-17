شكرا لقرائتكم خبر سكان المدينة المنورة يشاركون في تسمية حديقة عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح حملة «واجبنا نبنيها .. نبغاك تسميها» للسكان فرصة التصويت على 4 أسماء مقترحة للحديقة الجديدة بحي القصواء عبر الموقع الالكتروني Madintna.com أو اقتراح اسم جديد للمشروع.وتتواصل الأعمال الإنشائية في الحديقة التي ستكون متنفسا جديدا لأهل وزوار المدينة المنورة، حيث تشمل الأعمال الإنشائية مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات العامة، بما في ذلك المصليات ودورات المياه ومواقف السيارات والحافلات.
يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعد أحد مشروعات استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، وإيجاد مواقع مهيأة لممارسة رياضة المشي.
عن الأعمال الإنشائية بالحديقة:
- 40 ألف م2 مساحتها
- 70 % من المشروع أنجز
- يتوقع اكتماله مطلع شوال المقبل
- 10 آلاف م2 من المسطحات الخضراء
- 4,400 م2 من الساحات المخصصة لألعاب الأطفال
- ممشى لممارسة الرياضة على طول 1000 م
- ساحة مخصصة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات
كانت هذه تفاصيل خبر سكان المدينة المنورة يشاركون في تسمية حديقة عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.