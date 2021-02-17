شكرا لقرائتكم خبر سكان المدينة المنورة يشاركون في تسمية حديقة عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة الكترونية دعت فيها سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم لأحدث مشاريع الحدائق والمتنزهات التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وتتيح حملة «واجبنا نبنيها .. نبغاك تسميها» للسكان فرصة التصويت على 4 أسماء مقترحة للحديقة الجديدة بحي القصواء عبر الموقع الالكتروني Madintna.com أو اقتراح اسم جديد للمشروع.

وتتواصل الأعمال الإنشائية في الحديقة التي ستكون متنفسا جديدا لأهل وزوار المدينة المنورة، حيث تشمل الأعمال الإنشائية مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات العامة، بما في ذلك المصليات ودورات المياه ومواقف السيارات والحافلات.

يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعد أحد مشروعات استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، وإيجاد مواقع مهيأة لممارسة رياضة المشي.

عن الأعمال الإنشائية بالحديقة: